Найєм розповів, де живе останнім часом

Народний депутат БПП Мустафа Найєм заявив, що вже 17 років живе в орендованих квартирах.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Депутат запевнив, що у нього немає нерухомості, яка б я не була вказана в декларації.

Зокрема, в декларації вказані 1/5 від 61 кв. м квартири, в якій прописані моя прийомна мама, батько, брат і сестра. (...) Нерухомості немає також ні у однієї особи, чиї дані повинні бути внесені в мою декларацію, в тому числі, сестри і брата", - повідомив Найєм.

"Сам я вже сімнадцять років живу в орендованих квартирах. У моїй останній декларації я це не вказував, оскільки на момент заповнення декларації знімав квартиру не сам; а на момент грудня 2015 року тимчасово не жив у цій квартирі, а проживав в Ужгороді та Краматорську, де на той момент проводив значну частину свого часу в зв'язку із запуском патрульної поліції", - додав він.

Депутат повідомив, що збирається звернутися в НАЗК, щоб там роз'яснили, чи варто вказувати це житло, яке він винаймав, у документах.

Крім того, Найєм повідомив, що не володіє нерухомим майном, однак планує купити автомобіль.

"Якщо це трапиться, він буде офіційно зареєстрований на моє ім'я і, згідно з чинним законодавством, я подам відповідне повідомлення про істотну зміну свого майнового стану протягом 10 днів після придбання автомобіля, не чекаючи кінця звітного періоду", - пообіцяв політик.

Як відомо, НАБУ провело перевірку факту купівлі квартири у центрі Києва нардепом Сергієм Лещенком. На брифінгу у понеділок директор НАБУ Артем Ситник заявив, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення. Порушення полягає у взятті безвідсоткої позики в керівника УП Олени Притули.

Українська правда