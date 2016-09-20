Найєм розповів, де живе останнім часом
Народний депутат БПП Мустафа Найєм заявив, що вже 17 років живе в орендованих квартирах.
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
Депутат запевнив, що у нього немає нерухомості, яка б я не була вказана в декларації.
Зокрема, в декларації вказані 1/5 від 61 кв. м квартири, в якій прописані моя прийомна мама, батько, брат і сестра. (...) Нерухомості немає також ні у однієї особи, чиї дані повинні бути внесені в мою декларацію, в тому числі, сестри і брата", - повідомив Найєм.
"Сам я вже сімнадцять років живу в орендованих квартирах. У моїй останній декларації я це не вказував, оскільки на момент заповнення декларації знімав квартиру не сам; а на момент грудня 2015 року тимчасово не жив у цій квартирі, а проживав в Ужгороді та Краматорську, де на той момент проводив значну частину свого часу в зв'язку із запуском патрульної поліції", - додав він.
Депутат повідомив, що збирається звернутися в НАЗК, щоб там роз'яснили, чи варто вказувати це житло, яке він винаймав, у документах.
Крім того, Найєм повідомив, що не володіє нерухомим майном, однак планує купити автомобіль.
"Якщо це трапиться, він буде офіційно зареєстрований на моє ім'я і, згідно з чинним законодавством, я подам відповідне повідомлення про істотну зміну свого майнового стану протягом 10 днів після придбання автомобіля, не чекаючи кінця звітного періоду", - пообіцяв політик.
Як відомо, НАБУ провело перевірку факту купівлі квартири у центрі Києва нардепом Сергієм Лещенком. На брифінгу у понеділок директор НАБУ Артем Ситник заявив, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення. Порушення полягає у взятті безвідсоткої позики в керівника УП Олени Притули.
Українська правда
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.