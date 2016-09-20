В Киеве мужчины в форме с надписью "СБУ" похитили сумку с миллионами

Четверо неизвестных в форме с надписями "СБУ" отобрали у мужчины сумку с деньгами в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"В Шевченковском районе четверо мужчин в черной форме с надписями "СБУ", угрожая автоматами, отобрали у потерпевшего сумку, в которой было более двух миллионов гривен. В ответ потерпевший применил устройство для отстрела резиновых пуль", - написала она в Facebook.

По словам Блищик, нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле, который правоохранители нашли неподалеку от места совершения преступления.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда