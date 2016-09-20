В Киеве мужчины в форме с надписью "СБУ" похитили сумку с миллионами

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Вторник, 20 сентября 2016, 21:44

Четверо неизвестных в форме с надписями "СБУ" отобрали у мужчины сумку с деньгами в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"В Шевченковском районе четверо мужчин в черной форме с надписями "СБУ", угрожая автоматами, отобрали у потерпевшего сумку, в которой было более двух миллионов гривен. В ответ потерпевший применил устройство для отстрела резиновых пуль", - написала она в Facebook.

По словам Блищик, нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле, который правоохранители нашли неподалеку от места совершения преступления.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: СБУ полиция
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Комментарии — 2
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IP: 163.172.164.---Alex77720.09.2016 22:21
1/
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
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IP: 163.172.164.---Alex77720.09.2016 22:20
2/
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.
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