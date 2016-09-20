Насалик говорит, что тарифы на свет могут снизить

В Украине могут снизить тарифы на электроэнергию уже весной.

Об этом в Ивано-Франковске на заседании коллегии облгосадминистрации заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает "Укринформ".

"Анализируя баланс на 2017 год, мы надеемся и имеем основания на то, что с марта-апреля Украина впервые за 25 лет сможет просматривать энергетический тариф в сторону уменьшения", - отметил Насалик.

Он отметил, что "тарифы - это приоритет НКРЭ".

Впрочем, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, их просматривает на основе энергетического баланса, который профильное министерство уже составило на 2017 год.

"Мы можем перейти к уменьшению стоимости электроэнергии", - убежден Насалик.

Экономическая правда