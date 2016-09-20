Насалик каже, що тарифи на світло можуть знизити

В Україні можуть зменшити тарифи на електроенергію вже навесні.

Про це в Івано-Франківську на засіданні колегії облдержадміністрації заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".

"Аналізуючи баланс на 2017 рік, ми сподіваємось і маємо підстави на те, що з березня-квітня Україна вперше за 25 років зможе переглядати енергетичний тариф у сторону зменшення", - зазначив Насалик.

Він зауважив, що "тарифи – це пріоритет НКРЄ".

Втім, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, їх переглядає на основі енергетичного балансу, який профільне міністерство вже склало на 2017 рік.

"Ми можемо перейти до зменшення вартості електроенергії", – переконаний Насалик.

Економічна правда