Обама в ООН: Россия силой пытается вернуть утраченную славу

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Среда, 21 сентября 2016, 01:41

Агрессивные действия России на мировой арене имеют целью вернуть стране утраченное величие, хотя эра империй давно уже прошла.

Об этом заявил президент США во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает DW.com.

Россия применяет силу на мировой арене, в частности, в Украине и Сирии, чтобы попытаться таким образом вернуть себе былое величие, заявил президент США.

 "В мире, где эра империй осталась позади, Россия пытается вернуть себе утраченную славу, используя для этого силу", - сказал он.

Президент США также отверг предположения о существовании определенного влияния извне, который якобы подтолкнул смену власти в Украине в 2014 году.

"Жители Украины не выходили на улицы из-за какого-то заговора или влияния извне. Они вышли на улицы, потому что руководство страны было продажным", - цитирует Обаму "Интерфакс".

Также президент США отметил необходимость поиска дипломатического решения конфликта в Сирии, который бы включал переходный политический период для страны, а также доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Темы: США Обама ООН Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 132.208.12.---pylypivan21.09.2016 01:50
Сила є розуму не потрібно
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IP: 70.49.13.---stork21.09.2016 01:49
На жаль, західні політики покищо не можуть зрозуміти, що в стосунках з Росією одної дипломатії недостатньо. Треба шукати методи примусу.
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