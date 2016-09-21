На встрече ТКГ ожидается подписание документа о разведении сторон на Донбассе

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Среда, 21 сентября 2016, 02:41

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на встрече в Минске в среду, как ожидается, подпишет документ о разведении сторон на Донбассе.

Об этом, ссылаясь на источник в подгруппе по безопасности, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Соглашение о разведении сторон накануне было парафировано на заседании подгруппы по безопасности. На встрече в среду участники контактной группы, как ожидается, поставят подписи под документом", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что документ предполагает создание вблизи линии соприкосновения на Донбассе трех зон безопасности, в которых предполагается разведение подразделений на расстояние не менее 2 км с каждой стороны.

"Таким образом, будут сформированы зоны безопасности, каждая площадью не менее 4 кв км. Речь идет о населенных пунктах Золотое, Петровское и ст.Луганская. Контролировать соблюдение договоренностей о разводе сторон в зонах безопасности будут наблюдатели СММ ОБСЕ", - сказал он.

После подписания документ будет доставлен в Донецк и Луганск, где его подпишут главы т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, в преддверии встречи трехсторонней контактной группы в среду в Минске соберутся подгруппы по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

"Предполагается рассмотреть вопросы модальности местных выборов, обмена пленными и восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса", - сказал источник.

Темы: Донбасс Минские соглашения
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