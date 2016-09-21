На зустрічі ТКГ очікується підписання документа про розведення сторін на Донбасі

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі на зустрічі в Мінську в середу, як очікується, підпише документ про розведення сторін на Донбасі.

Про це, посилаючись на джерело в підгрупі з безпеки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Угода про розведення сторін напередодні була парафована на засіданні підгрупи з безпеки. На зустрічі в середу учасники контактної групи, як очікується, поставлять підписи під документом", - сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що документ передбачає створення поблизу лінії зіткнення на Донбасі трьох зон безпеки, в яких передбачається розведення підрозділів на відстань не менше 2 км з кожного боку.

"Таким чином, будуть сформовані зони безпеки, кожна площею не менше 4 кв км. Йдеться про населені пункти Золоте, Петровське та ст.Луганська. Контролювати дотримання домовленостей про розведення сторін в зонах безпеки будуть спостерігачі СММ ОБСЄ", - сказав він.

Після підписання документ буде доставлений в Донецьк і Луганськ, де його підпишуть глави т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи в середу в Мінську зберуться підгрупи з політичних, економічних і гуманітарних питань.

"Передбачається розглянути питання модальності місцевих виборів, обміну полоненими і відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу", - сказало джерело.