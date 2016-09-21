На зустрічі ТКГ очікується підписання документа про розведення сторін на Донбасі

316 переглядів
0
Середа, 21 вересня 2016, 02:41

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі на зустрічі в Мінську в середу, як очікується, підпише документ про розведення сторін на Донбасі.

Про це, посилаючись на джерело в підгрупі з безпеки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Угода про розведення сторін напередодні була парафована на засіданні підгрупи з безпеки. На зустрічі в середу учасники контактної групи, як очікується, поставлять підписи під документом", - сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що документ передбачає створення поблизу лінії зіткнення на Донбасі трьох зон безпеки, в яких передбачається розведення підрозділів на відстань не менше 2 км з кожного боку.

"Таким чином, будуть сформовані зони безпеки, кожна площею не менше 4 кв км. Йдеться про населені пункти Золоте, Петровське та ст.Луганська. Контролювати дотримання домовленостей про розведення сторін в зонах безпеки будуть спостерігачі СММ ОБСЄ", - сказав він.

Після підписання документ буде доставлений в Донецьк і Луганськ, де його підпишуть глави т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи в середу в Мінську зберуться підгрупи з політичних, економічних і гуманітарних питань.

"Передбачається розглянути питання модальності місцевих виборів, обміну полоненими і відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу", - сказало джерело.

Теми: Донбас Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Лінію розмежування треба будувати заново, гроші хай РФ дає – Жебрівський 20 вересня 2016, 14:03
Хуг нагадав Захарченку про необхідність допуску ОБСЄ 20 вересня 2016, 12:35
У Ясинувату прибув підрозділ снайперів – розвідка 20 вересня 2016, 12:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На зустрічі ТКГ очікується підписання документа про розведення сторін на Донбасі
"Укрзалізниця" домовилася про співробітництво з Siemens і Pesa
Луценко відсторонив трьох співробітників на час розслідування конфлікту з НАБУ
Україна не визнає жоден документ Держдуми – Ар'єв
Усі новини
5 хитрощів

Як переконувати та схиляти людей на свій бік

"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті