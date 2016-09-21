АТО: 13 нарушений "режима тишины", боевики обстреляли Зайцево из миномета

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Среда, 21 сентября 2016, 06:50

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины". Российско-оккупационные войска вели огонь из БМП по Луганскому и Зайцевому. К тому же, противник обстрелял Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по Майорску, Луганскому и Зайцевому.

На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовки и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, боевики обстреливали из БМП позиции украинских войск у Старогнатовки.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки, пролеты БПЛА зафиксированы не было.

Штаб АТО отметил, что Вооруженные Силы Украины, несмотря на провокации, неуклонно придерживаются Минских соглашений.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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