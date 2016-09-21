Олланд: Франция и ФРГ работают над встречей "нормандской четверки"

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Среда, 21 сентября 2016, 07:37

Франция и Германия занимаются организацией встречи в формате "нормандской четверки" с президентами России и Украины.

Об этом сообщил Президент Франции на Генассамблее ООН, передает DW.com.

"Мы с канцлером Германии Ангелой Меркель взяли на себя инициативу в ближайшие недели, чтобы привести в действие Минские соглашения", - подчеркнул Олланд.

Президент франции отметил, что невыполнение Минских соглашений грозит обострением конфликта в Украине, "или даже может привести к возобновлению войны".

Напомним, 5 сентября Франсуа Олланд сообщил, что страны "четверки" договорились организовать в течение следующих нескольких недель встреча на высшем уровне между Германией, Францией, Россией и Украиной.

Как сообщалось, на полях саммита G20 отдельные встречи с российским президентом Владимиром Путиным провели канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Французские СМИ назвали встречу Олланда и Путина в кулуарах саммита G20 в Китае неудачной, поскольку оба лидера придерживались каждый своего мнения, как по Украине, так и в отношении Сирии.

Темы: Донбасс Франция Германия ООН
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