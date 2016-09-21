ФСБ хочет расшифровать весь интернет-трафик россиян – СМИ

ФСБ России вместе с Минкомсвязью и Минпромторгом РФ обсуждают возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян.

Об этом пишет в среду российское издание "Коммерсант", ссылаясь на несколько осведомленных источников.

Отмечается, что для исполнения положений "закона Яровой" ФСБ совместно с Минкомсвязью и Минпромторгом обсуждает не только вопросы снятия данных и их хранения, но и расшифровки и анализа всего интернет-трафика.

"Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову "бомба", а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов", – рассказал собеседник "Ъ" в АП РФ.

Согласно "закону Яровой", организаторы распространения информации, то есть владельцы интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения, такие как Google, "Яндекс", Mail.ru Group, Whatsapp, Telegram, Viber, Facebook, "ВКонтакте" и др., обязаны уже с 20 июля сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ.

"Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищенное https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал", – пояснил один из собеседников издания.

Один из обсуждаемых вариантов дешифровки – установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку (Man in the Middle).

Такое оборудование расшифрует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром.

Для анализа нешифрованного и уже расшифрованного трафика планируется использовать DPI-системы (Deep Packet Inspection), которые и сейчас применяются многими операторами.

В свою очередь в Минпромторге РФ отказались от официальных комментариев, в ФСБ и Минкомсвязи на запрос издания не ответили.