ФСБ хочет расшифровать весь интернет-трафик россиян – СМИ
ФСБ России вместе с Минкомсвязью и Минпромторгом РФ обсуждают возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян.
Об этом пишет в среду российское издание "Коммерсант", ссылаясь на несколько осведомленных источников.
Отмечается, что для исполнения положений "закона Яровой" ФСБ совместно с Минкомсвязью и Минпромторгом обсуждает не только вопросы снятия данных и их хранения, но и расшифровки и анализа всего интернет-трафика.
"Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову "бомба", а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов", – рассказал собеседник "Ъ" в АП РФ.
Согласно "закону Яровой", организаторы распространения информации, то есть владельцы интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения, такие как Google, "Яндекс", Mail.ru Group, Whatsapp, Telegram, Viber, Facebook, "ВКонтакте" и др., обязаны уже с 20 июля сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ.
"Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищенное https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал", – пояснил один из собеседников издания.
Один из обсуждаемых вариантов дешифровки – установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку (Man in the Middle).
Такое оборудование расшифрует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром.
Для анализа нешифрованного и уже расшифрованного трафика планируется использовать DPI-системы (Deep Packet Inspection), которые и сейчас применяются многими операторами.
В свою очередь в Минпромторге РФ отказались от официальных комментариев, в ФСБ и Минкомсвязи на запрос издания не ответили.
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.