ВККС предлагает уволить 11 судей из Крыма и Донбасса
На заседании дисциплинарной палаты Высшей квалификационной комиссии судей 20 сентября комиссия поддержала обращение председателя Высшего совета юстиции Игоря Бенедисюка об увольнении 11 судей по признакам нарушения присяги.
Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
Согласно приведенному списку, речь идет о 10 крымских судьях и одной судье из Луганской области.
Комиссия направила в Высший совет юстиции рекомендацию на увольнение следующих судей:
Плиевой Натальи Гурамовны – судьи хозяйственного суда города Севастополя;
Родькиной Любови Анатольевны – судьи Симферопольского районного суда Автономной Республики Крым;
Коваля Владимира Николаевича – судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда;
Юриной Елены Николаевны – судьи хозяйственного суда города Севастополя;
Харченко Игоря Арсентьевича – судьи хозяйственного суда города Севастополя;
Проценко Александры Ивановны – судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда;
Ольшанской Татьяны Семеновны – судьей окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Поповой Натальи Игоревны – судьи Гагаринского районного суда города Севастополя;
Сотулы Виктории Владимировны – судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда;
Цыгановой Галины Юрьевны – судьи окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Логвиной Ларисы Сергеевны – судьи Свердловского городского суда Луганской области.
Также комиссия решила открыть дисциплинарные дела в отношении 17 судей:
Кононовой Юлии Сергеевны – судьи окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Воронцовой Натальи Владиславовны – судье Севастопольского апелляционного хозяйственного суда;
Синицы Андрея Николаевича – судьи Балаклавского районного суда города Севастополя;
Кащеевой Галины Юрьевны – судьи окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Грищенко Ирины Алексеевны – судьи Дзержинского районного суда города Харькова;
Зарецкой Оксаны Алексеевны – судьи Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области;
Баранника Александра Петровича, Пономарь Зои Михайловны – судей апелляционного суда Днепропетровской области;
Шкуры Вадима Николаевича – судьи хозяйственного суда Автономной Республики Крым;
Могутовой Натальи Григорьевны – судьи апелляционного суда Донецкой области;
Суворовой Светланы Владимировны – судьи окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Киселевой Елены Николаевны – судьи окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Маргаритова Михаила Викторовича – судьи окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Гаманко Евгения Александровича – судьи окружного административного суда Автономной Республики Крым;
Заставенко Марины Александровны – судьи Красногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области, Жукова Павла Мирославовича – судьи Перевальского районного суда Луганской области;
Фоминой Юлии Владимировны – судьи Краматорского городского суда Донецкой области.
Также комиссия прекратила дисциплинарные дела в отношении:
Пелепы Юрия Константиновича (занимал должность судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области);
Пака Владимира Михайловича (занимал должность судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области).
Комиссия отложила рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда судей, а в рассмотрении 47 обращений о возбуждении дисциплинарных дел отказала.
Украинская правда