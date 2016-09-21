ВККС пропонує звільнити 11 суддів з Криму та Донбасу
На засіданні дисциплінарної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 20 вересня комісія підтримала звернення голови Вищої ради юстиції Ігоря Бенедисюка стосовно звільнення 11 суддів за ознаками порушення присяги.
Про це повідомляє прес-служба ВККС.
Згідно з наведеним списком, мова йде про 10 кримських суддів та одну суддю з Луганської області.
Комісія направила до Вищої ради юстиції рекомендацію на звільнення наступних суддів:
Плієвої Наталі Гурамівни – судді господарського суду міста Севастополя;
Родькіної Любові Анатоліївни – судді Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим;
Коваля Володимира Миколайовича – судді Севастопольського апеляційного господарського суду;
Юріної Олени Миколаївни – судді господарського суду міста Севастополя;
Харченка Ігоря Арсентійовича – судді господарського суду міста Севастополя;
Проценко Олександри Іванівни – судді Севастопольського апеляційного господарського суду;
Ольшанської Тетяни Семенівни – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Попової Наталі Ігорівни – судді Гагарінського районного суду міста Севастополя;
Сотули Вікторії Володимирівни – судді Севастопольського апеляційного господарського суду;
Циганової Галини Юріївни – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Логвіної Лариси Сергіївни – судді Свердловського міського суду Луганської області.
Також комісія вирішила відкрити дисциплінарні справи ще стосовно 17 суддів:
Кононової Юлії Сергіївни – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Воронцової Наталії Владиславівни – судді Севастопольського апеляційного господарського суду;
Синиці Андрія Миколайовича – судді Балаклавського районного суду міста Севастополя;
Кащеєвої Галини Юріївни – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Грищенко Ірини Олексіївни – судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
Заріцької Оксани Олексіївни – судді Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області;
Баранніка Олександра Петровича, Пономарь Зої Михайлівни – суддів апеляційного суду Дніпропетровської області;
Шкури Вадима Миколайовича – судді господарського суду Автономної Республіки Крим;
Могутової Наталії Григорівни – судді апеляційного суду Донецької області;
Суворової Світлани Володимирівни – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Кисельової Олени Миколаївни – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Маргарітова Михайла Вікторовича – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Гаманка Євгена Олександровича – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;
Заставенко Марини Олександрівни – судді Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області, Жукова Павла Мирославовича – судді Перевальського районного суду Луганської області;
Фоміної Юлії Володимирівни – судді Краматорського міського суду Донецької області.
Також комісія припинила дисциплінарні справи стосовно:
Пелепи Юрія Костянтиновича (обіймав посаду судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області);
Пака Володимира Михайловича (обіймав посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області).
Комісія відклала розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності ще низки суддів, а у розгляді 47 звернень про порушення дисциплінарних справ відмовила.
Українська правда