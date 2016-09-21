Депутаты ушли с заседания раньше, чтобы попрощаться с Тарановым

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Среда, 21 сентября 2016, 12:14

В среду председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее заседание на 10 минут раньше, чтобы депутаты успели попрощаться с погибшим заместителем главы Администрации президента Андреем Тарановым.

Парубий отметил, что Таранов имеет много заслуг перед Украиной и его память следует почтить.

Как известно, Таранов погиб 18 сентября на Днепре в Киеве – его гидроцикл столкнулся с баржей.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, Таранов во время столкновения получил многочисленные травмы.

По его словам, полиция открыла уголовное производство по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса и проводит все необходимые экспертизы, в частности – технического состояния транспортного средства, которым управлял погибший, трассологическую и судебно-медицинскую.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Парубий Администрация президента
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