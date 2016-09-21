Парубий снова стимулировал депутатов к работе угрозами

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Среда, 21 сентября 2016, 12:29

Верховная Рада только после критики работы парламентариев со стороны спикера Андрея Парубия смогла проголосовать за назначение на 7 декабря парламентских слушаний на тему: "Актуальные вопросы внешней политики Украины".

Проект постановления о назначении слушаний в конце концов приняли 232 голосами.

Согласно пояснительной записке, слушания нужны для изучения приоритетов в законотворческой работе Верховной Рады Украины по актуальным вопросам внешней политики Украины.

Сначала за постановление проголосовали 208 нардепов. За возврат к голосованию проголосовали лишь 209 нардепов.

После этого Парубий возмущенно заявил, что "есть механизм на всех фракциях поднять серьезно вопрос о дисциплине во фракциях, есть механизм во фракциях выбрать, кто хуже приходит и с ними провести персональные разговоры".

После этого в зале провели рейтинговое голосование, результаты которого, по словам Парубия, опубликуют в "Голосе Украины". Во время голосования 249 нардепов проголосовали за, против - 2, воздержался - 1, не голосовали - 83.

Однако после этого Рада снова дважды не смогла вернуться к голосованию постановления. На этот раз было 219 и 225 голосов. Лишь с третьей попытки удалось набрать 227 голосов.

Как известно, 10 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о снятии заработной платы с нардепов, которые отсутствуют на пленарных заседаниях.

Также Парубий в сентябре уже обещал публиковать в парламентской газете "Голос Украины" имена депутатов-прогульщиков.

Украинская правда

Темы: Парубий Верховная Рада
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