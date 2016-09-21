Парубій знову стимулював депутатів до роботи погрозами

Верховна Рада лише після критики роботи парламентарів з боку спікера Андрія Парубія змогла проголосувати за призначення на 7 грудня парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України".

Проект постанови про призначення слухань зрештою прийняли 232 голосами.

Згідно із пояснювальною запискою, слухання потрібні для вивчення пріоритетів у законотворчій роботі Верховної Ради України з актуальних питань зовнішньої політики України.

Спочатку за постанову проголосували 208 нардепів. За повернення до голосування проголосували лише 209 нардепів.

Після цього Парубій обурено заявив, що "є механізм на всіх фракціях підняти серйозно питання про дисципліну у фракціях, є механізм у фракціях вибрати, хто найгірше приходить і з ними провести персональні розмови".

Після цього в залі провели рейтингове голосування, результати якого, за словами Парубія, опублікують у "Голосі України". Під час голосування 249 нардепів проголосували за, проти – 2, утримався – 1, не голосували – 83.

Проте після цього Рада знову двічі не змогла повернутися до голосування постанови. Цього разу було 219 і 225 голосів. Лише з третьої спроби вдалося набрати 227 голосів.

Як відомо, 10 травня спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про зняття заробітної плати з нардепів, які відсутні на пленарних засіданнях.

Також Парубій у вересні вже обіцяв публікувати у парламентській газеті "Голос України" імена депутатів-прогульників.

Українська правда