Экс-руководству Днепровской милиции грозит до 10 лет тюрьмы

Бывшему первому заместителю начальника Днепровского райуправления милиции Киева грозит до 10 лет заключения за преследование евромайдановцев.

Об этом сообщает ГПУ.

Как сказано в сообщении, департамент спецрасследований ГПУ закончил досудебное расследование в этом уголовном производстве.

Бывшего первого заместителя начальника Днепровского райуправления милиции - начальника следственного отдела, заместителя начальника следственного отдела и 4 следователей этого же отдела подозревают в фальсификации материалов, незаконном задержании 11 невинных евромайдановцев.

Активистов обвиняли в участии в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в Киеве.

Действия начальника следственного отдела и его заместителя квалифицированы как одних из организаторов этих преступлений совершенных по предварительному сговору группой лиц по семи эпизодам, в том числе по ч. 2 ст. 372 УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Действия следователей квалифицировано как исполнителей уголовных преступлений по ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением, служебный подлог, заведомо незаконное задержание и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с искусственным созданием доказательств, фальсификацией и обвинением в совершении тяжкого преступления).

Сторонам защиты открыт доступ к материалам.

После ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производства обвинительные акты будут направлены в суд.

Украинская правда