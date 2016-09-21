Полиция Донетчины отчитывается, что активизировала работу по поиску людей, пропавших без вести в зоне АТО с начала 2014 года.



Об этом сообщает в среду отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Пока не разыскаными остаются около 1,5 тысячи человек, более половины из них - исчезли на оккупированной территории.



Если в некоторых случаях следствие зашло в тупик в связи с невозможностью попасть на оккупированную территорию для проведения первоочередных мероприятий, то в освобожденных населенных пунктах шанс найти следы пропавших реально, отмечают в МВД.

Так, например, полиция Донетчины расследует убийство парня, которого захватили боевики в 2014 году.



26-летний харьковчанин поехал в Донецкую область в июне 2014 года. Хотел вывезти из опасности семью своего друга, но к месту назначения не доехал и сам пропал без вести.



Последний раз молодого человека видели в Лиманском районе – местные жители сообщают, что он был задержан на блокпосту "ДНР".



У полицейских есть основания полагать, что именно его останки были обнаружены 14 сентября похороненными в лесу вблизи Ямполя.

Полицейские развернули комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить личность погибшего. Отправной точкой стали два автомобильных номера, которые были выявлены на месте захоронения.

В результате проверки выяснилось, что они – от автомобиля "Форд Скорпио", зарегистрированного на жителя Харькова 1988 года рождения, который уже 2 года числится без вести пропавшим.

Сейчас для подтверждения личности умершего назначена молекулярно-генетическая экспертиза и другие исследования.



Полицейские проверяют все версии гибели мужчины, одна из основных – убийство участниками незаконных вооруженных формирований.



В полиции призвали всех, кому что-либо известно о пропавшем парне, сообщить об этом в полицию по телефонам 102 и 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).



Конфиденциальность гарантируют.