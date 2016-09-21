Гройсман верит, что "тарифная истерия" пройдет и "Армагеддона" не будет

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что разговоры о слишком высоких тарифах на коммунальные услуги прекратятся после 15 ноября.

Так он отреагировал на вопрос в сессионном зале Верховной Рады во время презентации государственного бюджета на 2017 год.

"Я вот слышу о субсидиях, о ценах, о тарифах – а не кажется, что нам с вами надо прекратить просто спекулировать на этих вещах? Не кажется ли нам с вами, что нам нужно просто перестать людей пугать тем, чего нет?", – сказал Гройсман.

"Мы определили, что у нас есть импортный паритет на цену газа, – для того, чтобы там не воровали все "оборудчики", "схемщики" и газовые "короли" и "королевы" на этом ресурсе, который принадлежит всему государству. Мы приняли решение: с 1 мая мы ликвидировали эту дырку", – заявил он.

"Эта дырка стоила миллиарды долларов каждый год, на них зарабатывали колоссальные средства даже те, кто сидел в этом зале. Кроме того, эти средства тратились на поддержку определенных небольших фракций украинского парламента", – добавил премьер.

Он подчеркнул, что надо установить справедливость: "Мы должны сказать о том, что богатый должен заплатить столько, сколько это стоит, а человек с невысокими, временно невысокими доходами будет полностью защищен государством – для того есть механизм субсидий".

"Вы эту пластинку начали играть еще в прошлом году: "Караул! Все пропало" Армагеддон!". И не случилось Армагеддона, только вы об этом говорили", – возмутился Гройсман.

"И в этом году будет все абсолютно нормально. Каждая семья получит защиту. Каждая семья получит поддержку. Каждая семья получит компенсацию адресно, в зависимости от дохода. И это принципиально важно", – сказал он.

По словам Гройсмана, "олигархи будут платить полную цену".

"Те, кто ездят на дорогих мерседесах, – здесь я думаю, что выставку автомобилей можно посмотреть перед Верховной Радой, – будет платить полную цену", – добавил он.

"Мы не будем компенсировать расточительство в теплокоммунэнерго. Мы не будем финансировать разные там водоканалы и прочее, что касается энергетики, тарифов и так далее. Мы не должны это с вами делать. Мы должны все отдать людям…", – заявил премьер.

Он похвалился также: "Мы с 3-х до 4-х тысяч увеличили выплату на твердое топливо для сельской местности".

"Эта истерия пройдет тогда, когда мы проведем первые расчеты по жилищно-коммунальным услугам. Это произойдет 15 ноября. Вот 15 ноября ситуация просто исчезнет из повестки дня, потому что каждый украинец просто посмотрит и поймет, что государство именно его защитило", – сказал премьер.

"Я понимаю: кому-то не терпится, ему надо раскрутить ситуацию до 15 ноября, что "все пропало", – добавил Гройсман.

Алена Рощенко, УП