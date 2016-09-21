Гройсман верит, что "тарифная истерия" пройдет и "Армагеддона" не будет
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что разговоры о слишком высоких тарифах на коммунальные услуги прекратятся после 15 ноября.
Так он отреагировал на вопрос в сессионном зале Верховной Рады во время презентации государственного бюджета на 2017 год.
"Я вот слышу о субсидиях, о ценах, о тарифах – а не кажется, что нам с вами надо прекратить просто спекулировать на этих вещах? Не кажется ли нам с вами, что нам нужно просто перестать людей пугать тем, чего нет?", – сказал Гройсман.
"Мы определили, что у нас есть импортный паритет на цену газа, – для того, чтобы там не воровали все "оборудчики", "схемщики" и газовые "короли" и "королевы" на этом ресурсе, который принадлежит всему государству. Мы приняли решение: с 1 мая мы ликвидировали эту дырку", – заявил он.
"Эта дырка стоила миллиарды долларов каждый год, на них зарабатывали колоссальные средства даже те, кто сидел в этом зале. Кроме того, эти средства тратились на поддержку определенных небольших фракций украинского парламента", – добавил премьер.
Он подчеркнул, что надо установить справедливость: "Мы должны сказать о том, что богатый должен заплатить столько, сколько это стоит, а человек с невысокими, временно невысокими доходами будет полностью защищен государством – для того есть механизм субсидий".
"Вы эту пластинку начали играть еще в прошлом году: "Караул! Все пропало" Армагеддон!". И не случилось Армагеддона, только вы об этом говорили", – возмутился Гройсман.
"И в этом году будет все абсолютно нормально. Каждая семья получит защиту. Каждая семья получит поддержку. Каждая семья получит компенсацию адресно, в зависимости от дохода. И это принципиально важно", – сказал он.
По словам Гройсмана, "олигархи будут платить полную цену".
"Те, кто ездят на дорогих мерседесах, – здесь я думаю, что выставку автомобилей можно посмотреть перед Верховной Радой, – будет платить полную цену", – добавил он.
"Мы не будем компенсировать расточительство в теплокоммунэнерго. Мы не будем финансировать разные там водоканалы и прочее, что касается энергетики, тарифов и так далее. Мы не должны это с вами делать. Мы должны все отдать людям…", – заявил премьер.
Он похвалился также: "Мы с 3-х до 4-х тысяч увеличили выплату на твердое топливо для сельской местности".
"Эта истерия пройдет тогда, когда мы проведем первые расчеты по жилищно-коммунальным услугам. Это произойдет 15 ноября. Вот 15 ноября ситуация просто исчезнет из повестки дня, потому что каждый украинец просто посмотрит и поймет, что государство именно его защитило", – сказал премьер.
"Я понимаю: кому-то не терпится, ему надо раскрутить ситуацию до 15 ноября, что "все пропало", – добавил Гройсман.
Алена Рощенко, УП
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.