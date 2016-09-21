Гройсман вірить, що "тарифна істерія" мине і "Армагеддону" не буде

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що розмови про надто високі тарифи на комунальні послуги припиняться після 15 листопада.

Так він відреагував на запитання у сесійній залі Верховної Ради під час презентації державного бюджету на 2017 рік.

"Я от чую про субсидії, про ціни, про тарифи – а не здається, що нам з вами треба припинити просто спекулювати на цих речах? Чи не здається нам з вами, що нам потрібно просто перестати людей лякати тим, чого немає?", – сказав Гройсман.

"Ми визначили, що в нас є імпортний паритет на ціну газу, – для того, щоб там не крали всі "оборудчики", "схемщики" і газові "королі" й "королеви" на цьому ресурсі, який належить всій державі. Ми прийняли рішення: з 1 травня ми ліквідували цю дірку", – заявив він.

"Ця дірка коштувала мільярди доларів щороку, на них заробляли колосальні кошти навіть ті, хто сидів у цьому залі. Крім того, ці кошти витрачалися на підтримку певних невеликих фракцій українського парламенту", – додав прем’єр.

Він наголосив, що треба встановити справедливість: "Ми маємо сказати про те, що багатий має заплатити стільки, скільки це коштує, а людина з невисокими, тимчасово невисокими доходами буде повністю захищена державою – для того є механізм субсидій".

"Ви цю пластинку почали грати ще в минулому році: "Караул! Все пропало" Армагеддон!". Та не трапилося Армагеддона, тільки ви про це говорили", – обурився Гройсман.

"І в цьому році буде все абсолютно нормально. Кожна родина отримає захист. Кожна родина отримає підтримку. Кожна родина отримає компенсацію адресно, залежно від доходу. І це принципово важливо", – сказав він.

За словами Гройсмана, "олігархи будуть платити повну ціну".

"Ті, хто їздять на дорогих мерседесах, – тут я думаю, що виставку автомобілів можна подивитися перед Верховною Радою, – буде платити повну ціну", – додав він.

"Ми не будемо компенсувати марнотратство в теплокомуненерго. Ми не будемо фінансувати різні там водоканали та інше, що стосується енергетики, тарифів і так далі. Ми не маємо це з вами робити. Ми маємо все віддати людям…", – заявив прем'єр.

Він похвалився також: "Ми з 3-х до 4-х тисяч збільшили виплату на тверде паливо для сільської місцевості".

"Ця істерія пройде тоді, коли ми проведемо перші розрахунки по житлово-комунальних послугах. Це відбудеться 15 листопада. От 15 листопада ситуація просто зникне з порядку денного, бо кожен українець просто подивиться і зрозуміє, що держава саме його захистила", – сказав прем'єр.

"Я розумію: комусь не терпиться, йому треба розкрутити ситуацію до 15 листопада, що "все пропало", – додав Гройсман.

Олена Рощенко, УП