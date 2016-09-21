Гройсман вірить, що "тарифна істерія" мине і "Армагеддону" не буде
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що розмови про надто високі тарифи на комунальні послуги припиняться після 15 листопада.
Так він відреагував на запитання у сесійній залі Верховної Ради під час презентації державного бюджету на 2017 рік.
"Я от чую про субсидії, про ціни, про тарифи – а не здається, що нам з вами треба припинити просто спекулювати на цих речах? Чи не здається нам з вами, що нам потрібно просто перестати людей лякати тим, чого немає?", – сказав Гройсман.
"Ми визначили, що в нас є імпортний паритет на ціну газу, – для того, щоб там не крали всі "оборудчики", "схемщики" і газові "королі" й "королеви" на цьому ресурсі, який належить всій державі. Ми прийняли рішення: з 1 травня ми ліквідували цю дірку", – заявив він.
"Ця дірка коштувала мільярди доларів щороку, на них заробляли колосальні кошти навіть ті, хто сидів у цьому залі. Крім того, ці кошти витрачалися на підтримку певних невеликих фракцій українського парламенту", – додав прем’єр.
Він наголосив, що треба встановити справедливість: "Ми маємо сказати про те, що багатий має заплатити стільки, скільки це коштує, а людина з невисокими, тимчасово невисокими доходами буде повністю захищена державою – для того є механізм субсидій".
"Ви цю пластинку почали грати ще в минулому році: "Караул! Все пропало" Армагеддон!". Та не трапилося Армагеддона, тільки ви про це говорили", – обурився Гройсман.
"І в цьому році буде все абсолютно нормально. Кожна родина отримає захист. Кожна родина отримає підтримку. Кожна родина отримає компенсацію адресно, залежно від доходу. І це принципово важливо", – сказав він.
За словами Гройсмана, "олігархи будуть платити повну ціну".
"Ті, хто їздять на дорогих мерседесах, – тут я думаю, що виставку автомобілів можна подивитися перед Верховною Радою, – буде платити повну ціну", – додав він.
"Ми не будемо компенсувати марнотратство в теплокомуненерго. Ми не будемо фінансувати різні там водоканали та інше, що стосується енергетики, тарифів і так далі. Ми не маємо це з вами робити. Ми маємо все віддати людям…", – заявив прем'єр.
Він похвалився також: "Ми з 3-х до 4-х тисяч збільшили виплату на тверде паливо для сільської місцевості".
"Ця істерія пройде тоді, коли ми проведемо перші розрахунки по житлово-комунальних послугах. Це відбудеться 15 листопада. От 15 листопада ситуація просто зникне з порядку денного, бо кожен українець просто подивиться і зрозуміє, що держава саме його захистила", – сказав прем'єр.
"Я розумію: комусь не терпиться, йому треба розкрутити ситуацію до 15 листопада, що "все пропало", – додав Гройсман.
Олена Рощенко, УП
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.