Из-за мин ОБСЕ не смогли попасть в Золотое

Патрули миссии ОБСЕ не смогли попасть в город Золотое, находящегося на линии разграничения на Донбассе.

Об этом в среду сообщает миссия в своем Твиттере.

Сообщается, что патрули пытались вьехать в город через два разных блокпоста. Однако ни через подконтрольный Киеву, ни через подконтрольный боевикам блокпост попасть в город не удалось.

SMM couldn’t proceed at “LPR”-cntr CP in Zolote: concrete barrier & minefields – Minsk violation. SMM ready & able to monitor but prevented.

#OSCE SMM couldn’t proceed at UAF CP in Zolote due mines/booby traps – Minsk violation. SMM ready and able to monitor but prevented