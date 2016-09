Через замінування ОБСЄ не змогли потрапити в Золоте

Патрулі місії ОБСЄ не змогли потрапити у місто Золоте, яке перебуває на лінії розмежування на Донбасі.

Про це у середу повідомляє місія у своєму Твіттері.

Повідомляється, що патрулі намагалися в'їхати у місто через два різні блокпости. Проте ні через підконтрольний Києву, ні через підконтрольний бойовикам блокпост потрапити до міста не вдалося.

#OSCE SMM couldn’t proceed at UAF CP in Zolote due mines/booby traps – Minsk violation. SMM ready and able to monitor but prevented