Через замінування ОБСЄ не змогли потрапити в Золоте
Патрулі місії ОБСЄ не змогли потрапити у місто Золоте, яке перебуває на лінії розмежування на Донбасі.
Про це у середу повідомляє місія у своєму Твіттері.
Повідомляється, що патрулі намагалися в'їхати у місто через два різні блокпости. Проте ні через підконтрольний Києву, ні через підконтрольний бойовикам блокпост потрапити до міста не вдалося.
#OSCE SMM couldn’t proceed at UAF CP in Zolote due mines/booby traps – Minsk violation. SMM ready and able to monitor but prevented— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 21, 2016
SMM couldn’t proceed at “LPR”-cntr CP in Zolote: concrete barrier & minefields – Minsk violation. SMM ready & able to monitor but prevented.— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 21, 2016
Представників місії попередили про замінування дороги.
Як відомо, у середу у Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.
Українська правда
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.