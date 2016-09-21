Депутат Острикова объяснила, почему получила материальную помощь

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Среда, 21 сентября 2016, 15:29

Депутат из фракции "Самопомич" Татьяна Острикова в прошлом году получила 6 066 гривен помощи на ребенка до достижения им 4 лет.

Об этом она рассказала журналисту "Украинской правды".

"Такую материальную помощь я получила, как и любая мать, что родила ребенка в Украине. Сыну исполнилось четыре года 3 июля 2015 года", – отметила нардеп.

"Такая помощь определяется как доход по признаку 128 – сумма государственной и социальной материальной помощи, поэтому и была внесена в раздел 10 декларации – материальная помощь. То есть материальной помощи от государства я не просила", – заявила Острикова.

Татьяна Острикова
Татьяна Острикова
Депутати.ФотоЛікс

Ранее "Украинская правда" писала, что материальную помощь в 2015 году задекларировали трое нардепов, которые получили более миллиона гривен дохода: Вячеслав Богуслаев, Давид Макарян и Татьяна Острикова.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада деньги соцвыплаты бюджет
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Комментарии — 5
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IP: 178.93.25.---more121.09.2016 16:55
это как и дети войны - нигде не записано в Законе,что льготы на оплату коммунальных услуг детям войны зависят от их пенсии. конечно,если пенсия как у прокурора или депутата тогда льготу дитя войны получать ЗАПАДЛО. но это уже от морали человека неВіктор неЯнукович:
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович21.09.2016 16:45
Всі батьки мають одинакові права на виплати .
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IP: 93.32.70.---koine21.09.2016 15:58
Ця панянка має українців за дурнів, бо вона добре знає, щоб отримати цю допомогу з держави потрібно було оформити такі виплати. Вона звісно не єдина, бо всі мають право на виплати згідно закону, але одне діло коли заможня родина оформлює ці гроші хоча і не має потреби в них, інша справа коли не просто заможня родина, а родина НАРОДНОГО ДЕПУТАТА оформлює таку допомогу. Ось вам весь патріотизм і любов до українців цієї панянки. П.С. Вона може не знає, що мала право відмовитись від цих виплат? То як вона буде писати закони, коли сама не знає власних прав?
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IP: 65.19.167.---Alex77721.09.2016 15:55
1/
Объясните мне популярно!
Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
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IP: 65.19.167.---Alex77721.09.2016 15:53
2/
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.
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