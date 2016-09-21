Депутат Острикова объяснила, почему получила материальную помощь

Депутат из фракции "Самопомич" Татьяна Острикова в прошлом году получила 6 066 гривен помощи на ребенка до достижения им 4 лет.



Об этом она рассказала журналисту "Украинской правды".



"Такую материальную помощь я получила, как и любая мать, что родила ребенка в Украине. Сыну исполнилось четыре года 3 июля 2015 года", – отметила нардеп.



"Такая помощь определяется как доход по признаку 128 – сумма государственной и социальной материальной помощи, поэтому и была внесена в раздел 10 декларации – материальная помощь. То есть материальной помощи от государства я не просила", – заявила Острикова.

Татьяна Острикова Депутати.ФотоЛікс

Ранее "Украинская правда" писала, что материальную помощь в 2015 году задекларировали трое нардепов, которые получили более миллиона гривен дохода: Вячеслав Богуслаев, Давид Макарян и Татьяна Острикова.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП