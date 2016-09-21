Депутат Острікова пояснила, чому отримала матеріальну допомогу

3299 переглядів
5
Середа, 21 вересня 2016, 15:29

Депутат із фракції "Самопоміч" Тетяна Острікова минулого року отримала 6 066 гривень допомоги на дитину до досягнення нею 4 років.

Про це вона розповіла журналісту "Української правди".

"Таку матеріальну допомогу я отримала, як і будь-яка мати, що народила дитину в Україні. Сину виповнилося чотири роки 3 липня 2015 року", – зазначила нардеп.

"Така допомога визначається як дохід за ознакою 128 – сума державної та соціальної матеріальної допомоги, тому і була внесена до розділу 10 декларації – матеріальна допомога. Тобто матеріальної допомоги від держави я не просила", – заявила Острікова.

Тетяна Острікова
Тетяна Острікова
Депутати.ФотоЛікс

Раніше "Українська правда" писала, що матеріальну допомогу у 2015 році задекларували троє нардепів, які отримали більше мільйона гривень доходу: В’ячеслав Богуслаєв, Давид Макар'ян і Тетяна Острікова.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада гроші соцвиплати бюджет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Гройсман ображається, що "чесний бюджет" перетворюють на "шоу покемонів" 21 вересня 2016, 14:20
У Раді хочуть обмежити доступ до е-декларацій чиновників – Шабунін 21 вересня 2016, 14:13
Депутати і чиновники попрощалися з Тарановим 21 вересня 2016, 13:45
powered by lun.ua
Коментарі — 5
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.93.25.---more121.09.2016 16:55
это как и дети войны - нигде не записано в Законе,что льготы на оплату коммунальных услуг детям войны зависят от их пенсии. конечно,если пенсия как у прокурора или депутата тогда льготу дитя войны получать ЗАПАДЛО. но это уже от морали человека неВіктор неЯнукович:
ВідповістиЗ цитатою
IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович21.09.2016 16:45
Всі батьки мають одинакові права на виплати .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.32.70.---koine21.09.2016 15:58
Ця панянка має українців за дурнів, бо вона добре знає, щоб отримати цю допомогу з держави потрібно було оформити такі виплати. Вона звісно не єдина, бо всі мають право на виплати згідно закону, але одне діло коли заможня родина оформлює ці гроші хоча і не має потреби в них, інша справа коли не просто заможня родина, а родина НАРОДНОГО ДЕПУТАТА оформлює таку допомогу. Ось вам весь патріотизм і любов до українців цієї панянки. П.С. Вона може не знає, що мала право відмовитись від цих виплат? То як вона буде писати закони, коли сама не знає власних прав?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 65.19.167.---Alex77721.09.2016 15:55
1/
Объясните мне популярно!
Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 65.19.167.---Alex77721.09.2016 15:53
2/
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Генпрокуратура: член ВРЮ вимагав півмільона доларів хабара
Данилюк каже, що МВФ не вимагав підвищити пенсійний вік
В Україні кількість тяжких злочинів зросла на 46%
У крові загиблого Таранова алкоголю не було - поліція
Усі новини
Двигуни культури

Співзасновник ЮБК та Hedonism Ростислав Русаков

Фото

Українці зробили кілька "па" для проекту Ballerina Project