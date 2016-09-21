Депутат Острікова пояснила, чому отримала матеріальну допомогу

Депутат із фракції "Самопоміч" Тетяна Острікова минулого року отримала 6 066 гривень допомоги на дитину до досягнення нею 4 років.



Про це вона розповіла журналісту "Української правди".



"Таку матеріальну допомогу я отримала, як і будь-яка мати, що народила дитину в Україні. Сину виповнилося чотири роки 3 липня 2015 року", – зазначила нардеп.



"Така допомога визначається як дохід за ознакою 128 – сума державної та соціальної матеріальної допомоги, тому і була внесена до розділу 10 декларації – матеріальна допомога. Тобто матеріальної допомоги від держави я не просила", – заявила Острікова.

Тетяна Острікова Депутати.ФотоЛікс

Раніше "Українська правда" писала, що матеріальну допомогу у 2015 році задекларували троє нардепів, які отримали більше мільйона гривень доходу: В’ячеслав Богуслаєв, Давид Макар'ян і Тетяна Острікова.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП