В Москве гендиректора Культурного центра Украины не пускают на рабочее место

В Москве сотрудники Культурного центра Украины из числа граждан России захватили здание Центра.

Гендиректора Владимира Ионова, назначенного Украиной, не пускают на рабочее место, в его кабинете сменили замок, передает УНИАН.

Сотрудники центра из числа граждан РФ не пропустили в здание директора и украинских журналистов, мотивируя это тем, что кадровые решения в Киеве для них не важны.

Как пояснил представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, двери заблокировали сотрудники, которые поддерживают боевиков на Донбассе. "Это тот самый сепар, который кричал, что не надо говорить на украинском языке в Центре, который требовал от меня не показывать украинское удостоверения в середине здания", - сказал Шрейдлер.

По его словам, об украинской культуре здесь давно не вспоминают – причина этих действий, собственно, само здание центра, которое находится в российской столице на старом Арбате. Площадь 4 тыс. квадратных метров, четверть из них сдается бизнесменам в субаренду.

В свою очередь генеральный директор Культурного центра Украины в Москве Владимир Ионов заявил, что граждане РФ, которые работали в Центре до его назначения, блокируют его работу.

По его словам, из-за того, что Центр по двустороннему соглашению работает по российскому законодательству, он не может их уволить.

Ранее сообщалось, что в Москве Библиотеку украинской литературы оставят фактически без книг. Ее книжный фонд "передадут" Центру славянской культуры, который решили создать в июле 2016 года.

Напомним, против директора Библиотеки возбуждено дело.