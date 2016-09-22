Минобороны направило средства для укрепления админграницы с Крымом

Министерство обороны Украины отправило в Херсонскую область около 10 железнодорожных эшелонов со средствами укрепления админграницы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил в среду глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, передает "Укринформ".

"Министерство обороны предоставило нам сюда около 10-ти эшелонов средств укрепления наших рубежей с временно оккупированной территорией Крыма", - сказал он.

Какие именно средства для укрепления админграницы с Крымом отправили на Херсонщину этими эшелонами, губернатор не уточнил.