Минобороны направило средства для укрепления админграницы с Крымом

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Четверг, 22 сентября 2016, 01:03

Министерство обороны Украины отправило в Херсонскую область около 10 железнодорожных эшелонов со средствами укрепления админграницы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил в среду глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, передает "Укринформ".

"Министерство обороны предоставило нам сюда около 10-ти эшелонов средств укрепления наших рубежей с временно оккупированной территорией Крыма", - сказал он.

Какие именно средства для укрепления админграницы с Крымом отправили на Херсонщину этими эшелонами, губернатор не уточнил. 

Темы: Херсонская область Крым
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