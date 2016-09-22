РПР: Изменения в закон о госслужбе помогут Порошенко узурпировать местную власть

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Четверг, 22 сентября 2016, 02:48

В расписании заседаний Верховной Рады на 22 сентября появился законопроект о внесении изменений в закон О государственной службе, который в случае принятия, позволит президенту Петру Порошенко узурпировать местную власть.

Об этом сообщает "Реанимационный пакет реформ".

Речь идет о законопроекте № 4370-1 народного депутата от БПП Артура Герасимова.

"В указанном законопроекте закладывается механизм узурпации власти Президентом. Документ, по сути, отменяет реформу государственной службы в части порядка добора кандидатур на должности председателей местных государственных администраций и предусматривает изменение этого порядка добора, определенного Конституцией", - подчеркнули в РПР.

В РПР также напомнили, что согласно ст. 118 Конституции, главы местных госадминистраций назначаются президентом по представлению Кабмина. Соответственно, правительство должно подбирать кандидатов на эти должности и подавать их президенту для назначения.

"Законопроект № 4370-1 предлагает "оригинальную" альтернативу, чтобы конкурс на должности глав МГА осуществляла специально созданная комиссия при Администрации Президента. Эта комиссия выбирает кандидатуру для назначения на должность и передает ее в Кабинет Министров, для того, чтобы правительство внесло назад Президенту представления о назначении этой же кандидатуры", - отметили в РПР.

В Реанимационном пакете реформ добавили, что при этом "главным выгодоприобретателем такой "реформы" будет даже не президент, у которого никогда не будет времени заниматься кадровыми вопросами, особенно на районном уровне, а работники его администрации"

Также в РПР сообщили, что данный законопроект был внесен в повестку дня Рады с нарушением процедуры, без одобрения профильным комитетом.

"В соответствии со статьей 117 Регламента Верховной Рады, законопроект, подготовленный ко второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее, чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады", - говорится в сообщении.

При этом в РПР заявляют, что уже 22 сентября данный законопроект может быть принят в целом голосами фракций Народный фронт, БПП и Оппозиционный блок.

В РПР призвали нардепов отклонить законопроект.

Также они призвали председателя ВР не включать к рассмотрению законопроект, который не был рассмотрен главным комитетом и вовремя не разослан депутатам для ознакомления.

Темы: Порошенко Верховная Рада местная власть
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