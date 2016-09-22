В Подмосковье разбился вертолет МЧС РФ, есть погибшие

В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 МЧС России, трое членов экипажа погибли.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Люберецком районе, рядом с населенным пунктом Октябрьский. Вертолет принадлежит Жуковскому авиацентру МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах РФ сообщил, что среди причин крушения рассматриваются сложные метеоусловия, а также отказ техники.

На месте катастрофы спасатели обнаружили тела погибших.