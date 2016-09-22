В Подмосковье разбился вертолет МЧС РФ, есть погибшие

00
0
Четверг, 22 сентября 2016, 03:21

В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 МЧС России, трое членов экипажа погибли.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Люберецком районе, рядом с населенным пунктом Октябрьский. Вертолет принадлежит Жуковскому авиацентру МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах РФ сообщил, что среди причин крушения рассматриваются сложные метеоусловия, а также отказ техники.

На месте катастрофы спасатели обнаружили тела погибших.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Президент: Россия и боевики делают все, чтобы конфликт на Донбассе продолжался 21 сентября 2016, 19:55
В Москве гендиректора Культурного центра Украины не пускают на рабочее место 21 сентября 2016, 18:44
Спикер Следственного комитета РФ официально ушел в отставку 21 сентября 2016, 14:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РПР: Изменения в закон о госслужбе помогут Порошенко узурпировать местную власть
Украинских паралимпийцев встречают криками "Слава Украине"
К заложникам на Донбассе допустят координатора ОБСЕ – Геращенко
ВСЮ просит Гречковского отстраниться от работы на время следствия
Все новости
Список, карта

МВД сказало, каким автошколам можно доверять

Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів