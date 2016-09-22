Латвия на Генассамблее ООН осудила российскую агрессию

Латвия поддерживает Украину и решительно осуждает незаконную аннексию Крыма Россией.

Об этом в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, передает "Укринформ".

"Вместе с международным сообществом Латвия будет продолжать отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины. Незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией не будет признана и должна прекратиться", - сказал он.

Вейонис также призвал ООН "жестко реагировать" на любые дискриминации против крымских татар и этнических украинцев в Крыму и содействовать в установлении мира в Украине.

"Международное сообщество должно работать над достижением мирного решения конфликта на востоке Украины. Все стороны должны выполнить свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями и запустить минский процесс", - подчеркнул президент Латвии.

Он также напомнил о вопиющих нарушениях Россией международного права.

"Россия подорвала основу международного права, изменив границы суверенных государств с помощью силы", - подчеркнул Вейонис, добавив при этом, что Латвия продолжает поддерживать Украину в процессе её реформирования и гуманитарных потребностях.