Латвія на Генасамблеї ООН засудила російську агресію

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Четвер, 22 вересня 2016, 03:50

Латвія підтримує Україну і рішуче засуджує незаконну анексію Криму Росією.

Про це в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН заявив президент Латвії Раймонд Вейоніс, передає "Укрінформ".

"Разом з міжнародною спільнотою Латвія буде продовжувати відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України. Незаконна анексія Криму Російською Федерацією не визнаватиметься і повинна припинитися", - сказав він.

Вейоніс також закликав ООН "жорстко реагувати" на будь-які дискримінації проти кримських татар і етнічних українців в Криму і сприяти у встановленні миру в Україні.

"Міжнародне співтовариство повинно працювати над досягненням мирного вирішення конфлікту на сході України. Всі сторони повинні виконати свої зобов'язання відповідно до мінських угод і запустити мінський процес", - підкреслив президент Латвії.

Він також нагадав про кричущі порушення Росією міжнародного права.

"Росія підірвала основу міжнародного права, змінивши кордони суверенних держав за допомогою сили", - підкреслив Вейоніс, додавши при цьому, що Латвія продовжує підтримувати Україну в процесі її реформування і гуманітарних потребах.

Теми: Латвія Росія
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