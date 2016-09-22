Опрос: Клинтон опережает Трампа по популярности на 6 пунктов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности своего соперника – республиканца Дональда Трампа на шесть пунктов.

Об этом свидетельствуют данные нового общенационального опроса, который был проведен телеканалом NBC совместно с газетой The Wall Street Journal.



Так, за Клинтон готовы отдать свои голоса 43% американских избирателей. За Трампа готовы проголосовать 37% опрошенных.

В поддержку двух других кандидатов – Гэрри Джонсона и Джилл Стейн высказались 12% избирателей. Еще 8% не определились с выбором либо не поддерживают ни одного из кандидатов.

Опрос был проведен с 16 по 19 сентября.