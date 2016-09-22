Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

МЧС России отправило на оккупированный Донбасс 56-ю автоколонну с "гуманитарной помощью".

Об этом сообщает ТАСС.

В состав колонны входят более 60 автомобилей, которые везут свыше 600 тонн "гуманитарных грузов".

В МЧС РФ утверждают, что колонна доставит продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, учебные принадлежности.

"Гуманитарная" колонна проследует в два пункта назначения – оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.

Украина выступает против бесконтрольного въезда на свою территорию так называемых "гумконвоев" из РФ, в которых могут везти помощь пророссийским боевикам.