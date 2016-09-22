АТО: Боевики били из 120-мм минометов на Донецком направлении

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-служба штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов. Боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

Кроме того, по Зайцево террористы открывали огонь из миномета 120-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины".

В районе Марьинки, Старогнатовки и Новотроицкого боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксирован 1 обстрел: боевики открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в районе Новоалександровки.

Пролетов беспилотников за минувшие сутки зафиксировано не было.

"Несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские договоренности", - подчеркнули в штабе.