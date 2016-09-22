Боевики ОРДЛО хотят обменять 618 их пленных на 47 украинцев

Представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что "ДНР" и "ЛНР" предлагают Киеву обменять 47 украинских пленных на 618 их.

Об этом он сообщил после заседания трехсторонней контактной группы в Минске 21 сентября, передают "РИА Новости".

"На контактной группе представителями Донецка и Луганска была заявлена инициатива об освобождении удерживаемых сторонами людей. Это 618 человек, удерживаемых украинской стороной, и 47 человек – другой стороной конфликта. Мы надеемся на то, что украинская сторона согласится с этим предложением", - сказал Грызлов.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что по состоянию на 14 сентября, согласно данным СБУ в заложниках у боевиков находятся 112 человек.

17 сентября из плена боевиков были освобождены двое граждан Украины - Владимир Жемчугов и Юрий Супрун.