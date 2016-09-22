На границе с Польшей с холодами уменьшилось очередей

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Четверг, 22 сентября 2016, 08:29

На пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 утра четверга, 22 сентября, стоят в очередях 250 машин.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, на пункте "Устилуг" – 90 авто, "Краковец" – 70, "Рава-Русская" – 50, "Смельница" – 40 авто, на остальных пунктах в том направлении очередей нет.

На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.

На границе с Венгрией 20 автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Косино".

Еще в 6 утра и там очередей не было.

Темы: граница Пограничная служба
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