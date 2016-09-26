На Буковине задержали мужчину, который финансировал "ЛНР"

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Понедельник, 26 сентября 2016, 19:17

Сотрудники СБУ задержали на Буковине злоумышленника, который поставлял боевикам террористической организации "ЛНР" большие суммы налички.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, для проведения своих сделок соратник террористов основал на временно оккупированных территориях специализированное финансовое учреждение.

"Злоумышленник перечислял безналичные средства, предоставленные боевиками на территорию Украины, где переводил их в наличные и обменивал на российские рубли. Деньги на оккупированную боевиками часть Луганщины через территорию РФ он доставлял лично или через курьеров", - рассказали в СБУ.

В ведомстве отметили, что в течение 2015 - 2016 годов таким образом мужчина "конвертировал" более 34 миллионов гривен. Во время обысков в автомобиле и квартире, где он временно проживал, сотрудники СБУ изъяли более 50 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 50 000 гривен и одну тысячу евро.

Также оперативники спецслужбы совместно с Государственной службой финансового мониторинга заблокировали на банковских счетах задержанного более одного миллиона гривен.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по факту финансирования терроризма. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

Темы: "ЛНР" деньги
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Комментарии — 3
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:41
А чо в нього так мало на рахунках грошей? Не смішіть мої тапочки. Де решта грошей?
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IP: 95.132.8.---анатолян26.09.2016 21:12
як це з днр перераховували гроші в Україну? хто куди мав дивитись і не бачити протягом 2-х років?
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IP: 91.222.155.---v.v.putin26.09.2016 20:03
какая странная схема - оттуда сюда, что бы снова туда?
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