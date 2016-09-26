Суд больше 10 часов рассматривает ходатайство о продлении ареста Ефремову

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Понедельник, 26 сентября 2016, 22:58

Печерский райсуд Киева уже больше десяти часов рассматривает ходатайство прокуратуры о продление меры пресечения экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по предмету продолжается судебное заседание которое началось в 12:00 понедельника.

По решению судьи Светланы Шапутько, на заседании детально рассматриваются материалы уголовного дела против Ефремова.

Три его адвоката долго выступали и очень развернуто излагали свои аргументы, о том почему их подзащитный не должен находиться под арестом. Достаточно долго выступал и сам подозреваемый.

Срок действия предыдущий меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова истекает 28 сентября в 07:28 утра.

Темы: Ефремов суд
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:55
То вже досить. Пора й відпустити. Он нє вінават.
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