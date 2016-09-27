В полиции утверждают, что завершат аттестацию до конца сентября

Национальная полиция уверена, что процесс аттестации ее сотрудников будет успешно завершен до конца сентября.

Об этом в интервью Ліга.нет заявил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.

"Безусловно (завершим). Заканчиваем в сентябре, после этого переходим к следующим этапам – активизируем набор сотрудников на вакантные должности", – сказал он.

В общей сложности, по его словам, аттестацию из 130 тысяч сотрудников Нацполиции проходили менее 100 тысяч полицейских, поскольку остальные являются не правоохранителями, а сотрудниками категорий вольный найм и госслужба.

Отвечая на вопрос о причинах засекреченности промежуточных данных об аттестации, Бушуев заявил, что это сделано во избежание "перетягивания каната" между разными областями и давления на комиссии и заверил, что после 30 сентября все данные аттестации будут открыты.

Также Бушуев заявил, что сейчас в судах пребывают более тысячи исков бывших полицейских, которые не прошли аттестацию и были уволены. Он признал, что суды удовлетворяют многие из таких исков.

Он также заверил, что на комиссии не оказывается никакого давления.

Как известно, аттестация длится с ноября 2015 года.

Украинская правда