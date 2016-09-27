У поліції стверджують, що завершать атестацію до кінця вересня

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Вівторок, 27 вересня 2016, 12:00

Національна поліція впевнена, що процес атестації її співробітників буде успішно завершено до кінця вересня.

Про це в інтерв'ю Ліга.нет заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

"Безумовно (завершимо). Закінчуємо у вересні, після цього переходимо до наступних етапів – активізуємо набір співробітників на вакантні посади", – сказав він.

В цілому, за його словами, атестацію з 130 тисяч співробітників Нацполіції проходили менше 100 тисяч поліцейських, оскільки решта не є правоохоронцями, а співробітниками категорій "вільний найм" і "держслужба".

Відповідаючи на питання про причини засекреченості проміжних даних про атестацію, Бушуєв заявив, що це зроблено, щоб уникнути "перетягування каната" між різними областями і тиску на комісії і запевнив, що після 30 вересня усі дані атестації будуть відкриті.

Також Бушуєв заявив, що зараз у судах перебуває понад тисячі позовів колишніх поліцейських, які не пройшли атестацію і були звільнені. Він визнав, що суди задовольняють багато з таких позовів.

Він також запевнив, що на комісії не виявляється ніякого тиску.

Як відомо, атестація триває з листопада 2015 року.

Українська правда

Теми: поліція
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