Метеорологи поведали, когда в Украину придет "бабье лето"

18073 просмотра
0
Вторник, 27 сентября 2016, 13:49

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует "бабье лето" с 30 сентября по 3 октября.

Об этом "Українським новинам" сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Людмила Савченко.

"Первые дни октября будут достаточно теплыми. С 30 сентября по 3 октября будут преимущественно дни без осадков", – сказала она.

По словам Савченко, температура днем в этот период будет около +20...+25 градусов.

С 4 октября в Украину снова придет похолодание.

Метеоролог отметила, что накануне "бабьего лета" следует ожидать холодную погоду +11...+16 градусов, местами заморозки, а 29 сентября – осадки.

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Мэр Одессы из-за стихии призвал компании сократить рабочий день 20 сентября 2016, 12:20
Во вторник в большинстве областей – дожди, кое-где град и заморозки 19 сентября 2016, 14:13
В выходные на западе дожди, а с воскресенья кое-где возможны заморозки 16 сентября 2016, 16:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Крыму преследуют детей заключенного правозащитника – адвокат
Порошенко ветировал право военных расторгать бессрочные контракты
Суд посадил завербованного Россией шпиона на 14 лет
Все новости
История

Операция "Гомез". Как чешская госбезопасность украла украинского атамана из Мюнхена

Улыбнитесь

Художник со своими детьми год разрисовывал камни и разбросывал по городу