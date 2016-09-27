Метеорологи кажуть, що "бабине літо" наближається
Український гідрометеорологічний центр прогнозує "бабине літо" з 30 вересня по 3 жовтня.
Про це "Українським новинам" повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Людмила Савченко.
"Перші дні жовтня будуть досить теплими. З 30 вересня по 3 жовтня будуть переважно дні без опадів", – сказала вона.
За словами Савченка, температура вдень в цей період буде близько +20... + 25 градусів.
З 4 жовтня в Україну знову прийде похолодання.
Метеоролог зазначила, що напередодні "бабиного літа" слід очікувати холодну погоду +11... + 16 градусів, місцями заморозки, а 29 вересня – опади.