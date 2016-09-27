На Харьковщине от отравления алкоголем умерли уже 23 человека

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Вторник, 27 сентября 2016, 17:28

От отравления некачественным алкоголем в Харьковской области погибли уже 23 человека.

Об этом говорится в сообщении Держспоживслужбы во вторник.

"По состоянию на 15:00 27.09.2016 года среди жителей Харьковской области зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольными напитками (вероятно суррогат). Из общего количества пострадавших 23 человека умерло", - сказано в сообщении.

В частности, больше всего людей отравились в Волчанском районе. Здесь из 23 отравленных, 12 умерли.

"Изюмский: отравились 19 человек, из них 5 умерли; Харьковский: отравились 4, из них 2 умерли; Барвенковский - 1 человек отравилась; Харьков: 2 человека отравились; Боровский: отравился 1 человек - умер; Великобурлукский: отравились 3 человека, все умерли", - сказано в сообщении.

Как известно, 25 сентября владелицу магазинов в Волчанском районе Харьковской области, где продавали суррогатную водку, арестованы с залогом в 275 тысяч гривен.

22 и 23 сентября в трех районах Харьковщины от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек.

Украинская правда

Темы: Харьковская область криминал
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Комментарии — 1
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев27.09.2016 18:34
Це повинні були б бути передбачуваними будами. Мабуть влада готова йти на такі нещастя. Адже використовувати заходи з минулого щодо того, що можливо щось вирішити забороною, не діють, як і не діє те саме минуле. А якщо справа у коштах до бюджету, то це з боку влади дикість
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