У Киева нет особого оптимизма по отводу войск, но нужно пробовать – Марчук

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук отмечает, что украинская сторона не питает иллюзий по поводу отвода войск на трех пилотных участках зоны АТО, но "нужно пробовать хоть немного разоружить линию фронта".



Об этом он пишет на своей странице в Facebook во вторник.



"Отвод войск на этих трех участках имеет прежде всего гуманитарную цель и является по сути пилотным проектом. Проверить на практике, может ли это работать, что нужно учесть в дальнейшем...", – объясняет Марчук.



"Никакого телячьего или пионерского оптимизма ни у кого из украинских переговорщиков нет, что все произойдет так, как планируется. Недоверие сторон зашкаливает. Что лучше, ничего не делать и ждать, пока не будут решены все проблемы Донбасса по украинскому сценарию, или пробовать хоть немного "разгружать" линию фронта?", – говорит он.



Марчук разъясняет, что указанные три участка находятся на линии соприкосновения не в конкретных населенных пунктах, а "в районе населенных пунктов". "В эти участки не входит ни один населенный пункт или электростанция".



"В центре двух участков: разрушенный мост через реку Северский Донец (Станица Луганская) и неработающий из-за обстрелов КПВВ у Золотого. Цель – отремонтировать и запустить", – пишет Марчук.



Он подчеркивает, что стороны после 7 дней полной тишины на этих участках, а не по всей линии фронта, должны отвести войска синхронно, то есть одновременно и зеркально при участии и контроле патрулей СММ ОБСЕ и СЦКК по одному километру от линии соприкосновения и по одному километру влево и вправо. То есть речь идет о квадрате 2Х2 километра.



ОБСЕ берет под постоянный мониторинг, в том числе при помощи камер ночного видения, эти участки. В случае каких-либо нарушений (все они детально выписаны) одной из сторон в любое время проводится комплекс мероприятий ОБСЕ, СЦКК, до срочного возвращения войск на исходные позиции.



"Поскольку дистанция в 1 километр позволяет сторонам самостоятельно надежно контролировать территорию, в том числе огневыми средствами,"сюрприз" противоположной стороны невозможен", – отмечает Марчук.

Как известно, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств было подписано в среду 21 сентября.

Согласно договору, СММ должна осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств в районах моста в Станице Луганской, Золотом (60 км северо-западнее Луганска) и Петровском (41 км к югу от Донецка), а также фиксировать нарушения режима тишины.

Согласно договору, предпосылкой для разведения войск должно быть неукоснительное соблюдение тишины в течение 7 суток. Соглашение вступило в силу с 22 сентября.

Согласно сообщению штаба АТО, за последние сутки были зафиксированы обстрелы Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Украинская правда