Секретарь Киевсовета подписал запрет на продажу алкоголя ночью
Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив подписал решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме учреждений ресторанного питания, с 23:00 до 10:00.
Об этом он сообщил "Українським новинам".
Прокопив добавил, что документ передан на подпись мэру Киева, председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко.
Как сообщалось, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.
Киевское областное отделение Антимонопольного комитета заявляло, что обжалует решение Киевсовета о запрете продавать спиртное с 23:00 до 10:00.
По словам председателя регионального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, решение Киевсовета об ограничении торговли спиртным в магазинах ночью незаконно. Мол, перед голосованием проект решения надо было согласовать с Антимонопольным комитетом.
Хмельницкий также сослался на два решения Высшего админсуда, которыми признаны незаконными подобные ограничения уже действующие в некоторых городах страны.