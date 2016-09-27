Секретарь Киевсовета подписал запрет на продажу алкоголя ночью

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Вторник, 27 сентября 2016, 18:08

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив подписал решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме учреждений ресторанного питания, с 23:00 до 10:00.

Об этом он сообщил "Українським новинам".

Прокопив добавил, что документ передан на подпись мэру Киева, председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко.

Как сообщалось, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Киевское областное отделение Антимонопольного комитета заявляло, что обжалует решение Киевсовета о запрете продавать спиртное с 23:00 до 10:00.

По словам председателя регионального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, решение Киевсовета об ограничении торговли спиртным в магазинах ночью незаконно. Мол, перед голосованием проект решения надо было согласовать с Антимонопольным комитетом.

Хмельницкий также сослался на два решения Высшего админсуда, которыми признаны незаконными подобные ограничения уже действующие в некоторых городах страны.

Темы: Киев
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