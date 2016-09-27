Боевики 15 раз нарушили "режим тишины"
В течение дня боевики на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.
"В частности, на Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинки, Талаковки и Водяного из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, по Талаковке боевики открывали огонь из БМП", - сказано в сообщении.
Указывается, что на Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки. Также по Авдеевке вел огонь снайпер.
"На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям из стрелкового оружия в районе Новоалександровки и Новозвановки", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что украинские военнослужащие строго придерживаться режима прекращения огня и неукоснительно выполняют соответствующие пункты Минских соглашений.
Как известно, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили трое военнослужащих.
Украинская правда