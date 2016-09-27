В Киеве в подъезде многоэтажки застрелили мужчину
29-летнего мужчину застрелили на улице Волгоградской в Соломенском районе Киева во вторник вечером.
Об этом сообщила полиция Киева.
Согласно информации, тело обнаружили в подъезде многоэтажки.
Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины.
Тело было окровавлено, на нем обнаружили огнестрельное ранение в грудную клетку.
Личность убитого уже установили, это киевлянин, 1987 года рождения. У дома также был припаркован его автомобиль.
"Из показаний свидетелей правоохранители установили приметы мужчины, который может быть причастен к совершению правонарушения: на вид 35-40 лет, волосы темные, был в темной спортивной одежде", - сообщили в пресс-службе полиции.
Уголовное производство начато по факту умышленного убийства. Полиция разыскивает злоумышленника.
Украинская правда