Возле берегов Египта спасатели выловили тела более 200 мигрантов

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Среда, 28 сентября 2016, 02:56

Число жертв крушения лодки, затонувшей на прошлой неделе у берегов Египта, достигло 202 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Во вторник спасателям удалось выловить 33 тела.

Лодка с мигрантами перевернулась в Средиземном море 21 сентября. Удалось спасти, по меньшей мере, 169 человек.

При этом до сих пор неизвестно точное количество человек, которые были в лодке. Представители Международной организации по миграции считают, что в лодке находились, как минимум, 450 человек и около 300 из них погибли.

В то же время представители Службы безопасности Египта заявляли, что в лодке находились почти 600 мигрантов.

На борту лодки находились мигранты из Египта, Судана, Сомали, Эритреии. Предполагается, что они хотели добраться до Италии.

Ранее сообщалось о 177 погибших.

Темы: миграция Египет
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