Обама выдвинул кандидатуру первого за 50 лет посла США на Кубе
Президент США Барак Обама выдвинул кандидатуру первого за последние 50 лет американского посла на Кубе.
Об этом сообщает CNN.
Им стал дипломат Джеффри Делорентис. С 2014 года он занимает должность поверенного в делах США на Кубе.
По словам Обамы, нет ни одного более подходящего госслужащего, который мог бы участвовать в жизни кубинского народа и продвигать интересы США на Кубе.
Последний посол США на Кубе покинул свой пост в 1960 году с началом прихода к власти Фиделя Кастро.
В конце 2014 года США и Куба договорились нормализовать отношения. В 2015 году страны достигли договоренности об открытии своих посольств