Обама выдвинул кандидатуру первого за 50 лет посла США на Кубе

00
0
Среда, 28 сентября 2016, 07:43

Президент США Барак Обама выдвинул кандидатуру первого за последние 50 лет американского посла на Кубе.

Об этом сообщает CNN.

Им стал дипломат Джеффри Делорентис. С 2014 года он занимает должность поверенного в делах США на Кубе.

 По словам Обамы, нет ни одного более подходящего госслужащего, который мог бы участвовать в жизни кубинского народа и продвигать интересы США на Кубе.

Последний посол США на Кубе покинул свой пост в 1960 году с началом прихода к власти Фиделя Кастро.

В конце 2014 года США и Куба договорились нормализовать отношения. В 2015 году страны достигли договоренности об открытии своих посольств

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Дебаты Клинтон и Трампа посмотрело рекордное число зрителей 28 сентября 2016, 07:11
Клинтон заявила, что в ходе дебатов Трамп солгал 58 раз 28 сентября 2016, 04:41
Украина получила от CША дипломатическую ноту по кредитным гарантиям 27 сентября 2016, 21:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Нормандская четверка" обсудит Минск – источник
АТО: Боевики били возле Станицы Луганской, где собираются отводить войска
Марчук назвал девять "неприятных реалий" о войне на Донбассе
The Guardian: Следователи пришли к выводу, что MH17 сбили с территории боевиков
Все новости
Поддержка

"Бумбокс" присоединился к спектаклю в поддержку Сенцова, Алехиной и Павленского

Друзей не бросают

Женщина отказалась от брака ради своей собаки