ОБСЕ не может мониторить одну из ключевых зона разграничения
Мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила наблюдения в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.
Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Твиттере.
#OSCE SMM stopped from continuing past Ukrainian checkpoint in Pervomaisk because road is mined. SMM ready & able to monitor, but prevented.— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 вересня 2016 р.
Также указывается, что представители самопровозглашенной "ДНР" не обеспечили безопасный доступ миссии в село Петровское и не приступили к разминированию этого района.
SMM ready/able to monitor, but prevented. No secur guarantees for SMM at “DPR”-ctrl area of Petrivske; area is mined https://t.co/ZzCVaaguwZ— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 вересня 2016 р.
Как известно, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.
В частности, на разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе стороны выделили 13 дней.
Украинская правда