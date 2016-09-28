ОБСЕ не может мониторить одну из ключевых зона разграничения

Мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила наблюдения в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Твиттере.

#OSCE SMM stopped from continuing past Ukrainian checkpoint in Pervomaisk because road is mined. SMM ready & able to monitor, but prevented. — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 вересня 2016 р.

Также указывается, что представители самопровозглашенной "ДНР" не обеспечили безопасный доступ миссии в село Петровское и не приступили к разминированию этого района.

SMM ready/able to monitor, but prevented. No secur guarantees for SMM at “DPR”-ctrl area of Petrivske; area is mined https://t.co/ZzCVaaguwZ — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 вересня 2016 р.

Как известно, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

В частности, на разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе стороны выделили 13 дней.

Украинская правда