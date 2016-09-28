Боевики в среду 14 раз открывали огонь по позициям сил АТО

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Среда, 28 сентября 2016, 20:38

Пророссийские боевики в среду 14 раз открывали огонь по позициям украинских защитников на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования нарушали "режим тишины" в районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкино и Водяного из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

Кроме того, по Широкино и Марьинке вел огонь снайпер.

На Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки и Верхнеторецкого.

"Также по Авдеевке оккупанты открывали огонь из миномета 82-го калибра, а по Новгородскому вели огонь из БМП и зенитной установки. На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям из стрелкового оружия и пулеметов в районе Новоалександровки и Новозвановки", - сказано в сообщении.

Согласно информации, Вооруженные Силы Украины строго придерживаться "режима тишины".

Украинская правда

Темы: АТО
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