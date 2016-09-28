Бойовики у середу 14 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

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Середа, 28 вересня 2016, 20:38

Проросійські бойовики у середу 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування порушували "режим тиші" в районі Мар’їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкиного та Водяного зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів.

Окрім того, по Широкиному та Мар’їнці вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки та Верхньоторецького.

"Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру, а по Новгородському вели вогонь з БМП та зенітної установки. На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій зі стрілецької зброї та кулеметів в районі Новоолександрівки та Новозванівки", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, Збройні Сили України суворо дотримаються "режиму тиші".

Українська правда

Теми: АТО
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